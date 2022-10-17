В Минреинтеграции рассказали, как украинцам уберечься от боевых беспилотников

Дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну, сообщают в Минреинтеграции .

К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего. Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия.

Да, в Министерстве отмечают: двигатель БПЛА "Шахед" громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на двигатель мопеда или бензопилы. Поэтому, если человек услышит такой звук, ему необходимо спрятаться в укрытие – подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги, переходы или соблюдать правила "двух стен".

Также Минреинтеграции предостерегает – не оставайтесь в транспорте. Выйдите и отбегите подальше от дороги. Найдите укрытие подальше от военных, стратегических объектов и административных учреждений.

Учтите - не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. дроны "Шахед".

17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека, в том числе беременная женщина.

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