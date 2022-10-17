В Минреинтеграции рассказали, как украинцам уберечься от боевых беспилотников
17 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. В Киеве один из иранских "шахидов" попал в жилой дом - погибли люди
Дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну, сообщают в Минреинтеграции .
К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего. Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия.
Да, в Министерстве отмечают: двигатель БПЛА "Шахед" громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на двигатель мопеда или бензопилы. Поэтому, если человек услышит такой звук, ему необходимо спрятаться в укрытие – подвалы, цокольные этажи, подземные паркинги, переходы или соблюдать правила "двух стен".
Также Минреинтеграции предостерегает – не оставайтесь в транспорте. Выйдите и отбегите подальше от дороги. Найдите укрытие подальше от военных, стратегических объектов и административных учреждений.
Учтите - не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т.д.
- 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. дроны "Шахед".
- 17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека, в том числе беременная женщина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное