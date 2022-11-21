Об этом сообщила в Telegram министр реинтеграции Ирина Верещук.

"С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину, в Хмельницкую область или в западные регионы Украины ", – написала она.

По ее словам, для желающих уехать будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, питание и лекарства. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций, подчеркнула министр.

Херсон пока остается без света, воды и отопления.

Уничтожение энергетической инфраструктуры Херсона, по предварительным оценкам, нанесло 1,5-2 млрд гривен ущерба.

Оккупанты днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.

Вечером 21 ноября российские захватчики в результате обстрела попали в квартиру.

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