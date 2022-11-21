В Минреинтеграции призвали жителей Херсона эвакуироваться на зиму в другие регионы
В Минреинтеграции обратились к уязвимым категориям граждан (женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным) с просьбой эвакуироваться из Херсона в другие регионы
Об этом сообщила в Telegram министр реинтеграции Ирина Верещук.
"С учетом сложной ситуации безопасности в городе и проблем с инфраструктурой вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину, в Хмельницкую область или в западные регионы Украины ", – написала она.
По ее словам, для желающих уехать будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, питание и лекарства. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций, подчеркнула министр.
- Херсон пока остается без света, воды и отопления.
- Уничтожение энергетической инфраструктуры Херсона, по предварительным оценкам, нанесло 1,5-2 млрд гривен ущерба.
- Оккупанты днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.
- Вечером 21 ноября российские захватчики в результате обстрела попали в квартиру.
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