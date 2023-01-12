Об этом сообщает Минреинтеграции.

В ведомстве напомнили, что Украина вернула 54 тела погибших в результате теракта в колонии в Оленовке Донецкой области. Пока ДНК-экспертиза тел еще продолжается, она требует много времени.

"Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленовке", - пояснил представитель Офиса Уполномоченного. пропавших без вести Иван Ангелин.

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В июле 2022 года вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные.