В Минреинтеграции объяснили, что делать, если оккупанты депортировали ребенка

Об этом Министерство пишет в facebook .

В сообщении говорится, что прежде всего следует собрать как можно больше данных о ребенке и обстоятельствах похищения - ФИО ребенка, дате рождения, месте жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; бы ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.

Отмечается, что следует сохранять хронологию событий и предоставить фото и видео ребенка, если они есть. Отправлять данные следует на электронную почту [email protected] или заполнив соответствующую форму на сайте.

Минреинтеграции отмечает, что если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка, им необходимо обратиться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины или другие международные миссии, такие как:

Международная организация по миграции (МОМ);

Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA);

ЮНИСЕФ;

Международный Комитет Красного Креста;

УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).

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