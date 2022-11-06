В Минреинтеграции объяснили, что делать, если оккупанты депортировали ребенка
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили порядок действий на случай, если оккупанты депортировали ребенка
Об этом Министерство пишет в facebook .
В сообщении говорится, что прежде всего следует собрать как можно больше данных о ребенке и обстоятельствах похищения - ФИО ребенка, дате рождения, месте жительства; откуда ребенок был принудительно перемещен и при каких обстоятельствах; бы ли он с родителями или в сопровождении других лиц; последнее известное место его нахождения или текущее местонахождение; особые приметы ребенка; контакты родителей или родственников ребенка, а также лица, сообщившего о депортации.
Отмечается, что следует сохранять хронологию событий и предоставить фото и видео ребенка, если они есть. Отправлять данные следует на электронную почту [email protected] или заполнив соответствующую форму на сайте.
Минреинтеграции отмечает, что если с вами на связь вышли лица, сопровождающие ребенка, им необходимо обратиться в дипломатические учреждения стран-партнеров или Украины или другие международные миссии, такие как:
- Международная организация по миграции (МОМ);
- Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA);
- ЮНИСЕФ;
- Международный Комитет Красного Креста;
- УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное