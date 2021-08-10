В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в "Дии"
Сейчас в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕДЕССБ) на портале "Дия" можно получить одиннадцать строительных онлайн услуг
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, в ЕДЕССБ на портале "Дия" теперь можно получить одиннадцать услуг. Среди них, в частности, получение разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдачу строительного паспорта.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, функционал ЕДЕССБ постоянно обновляется.
"В будущем опции зростатитимуть. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил Чернышов.
В пресс-службе добавили, что через Дию можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.
Отмечается, что для получения этих услуг понадобится личный электронной подписи. Необходимо зарегистрироваться или авторизироваться на портале Дия в "кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно проверить в кабинете.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.68
Покупка 26.68Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное