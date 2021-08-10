В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в "Дии"

Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно сообщению, в ЕДЕССБ на портале "Дия" теперь можно получить одиннадцать услуг. Среди них, в частности, получение разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдачу строительного паспорта.



По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, функционал ЕДЕССБ постоянно обновляется.



"В будущем опции зростатитимуть. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил Чернышов.



В пресс-службе добавили, что через Дию можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.



Отмечается, что для получения этих услуг понадобится личный электронной подписи. Необходимо зарегистрироваться или авторизироваться на портале Дия в "кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно проверить в кабинете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb