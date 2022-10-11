В Минрегионах предупредили украинцев о переносе старта отопительного сезона
Отопительный сезон в Украине, вероятно, стартует на несколько недель позже
Тепло в домах появится как минимум на несколько недель позже.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
"Я уверен, что, особенно на юге, мы будем включать тепло ближе к концу октября-началу ноября", - заявил министр.
Он также добавил, что власти готовы с 15 октября начать отопительный сезон в многоквартирных домах, но, по прогнозам, второй осенний месяц должен быть теплым.
- Напомним, к следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
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