Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава министерства министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Мы рассчитываем их (убытки, – ред.) с первых дней полномасштабного вторжения, но для того, чтобы защитить и доказать каждый из более 2 тысяч кейсов ущерба окружающей среде в международных судах, нам необходимо их так зафиксировать, чтобы у них не сомневалась ни одна страна мира. Как один из вариантов, может быть признание международным сообществом уже действующих украинских методик, если это позволит доказывать убытки в международных судах и ускорит этот процесс", – сказал министр.

При этом он отметил, что процесс возмещения ущерба теоретически может длиться десять, а то и больше лет, но Украина стремится добиться его быстрее, чтобы средства не "съела" инфляция.

"Сейчас Украина имеет 5 зарегистрированных в Минюсте методик определения ущерба окружающей среде по разным направлениям (водные ресурсы, почвы, атмосферный воздух, лесной фонд, Азовское и Черное моря), и по ним уже начислено 1,3 трлн грн таких убытков с начала войны. Сейчас завершаются работы над еще двумя методиками определения ущерба надрам и заповедному фонду", - подчеркнул чиновник.

В "Энергоатоме" забили тревогу из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции. По данным компании, оккупанты спровоцировали там экологическую катастрофу, в результате их действий может погибнуть около тысячи тонн рыбы.

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