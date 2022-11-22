В Минобразования заявили, что ВНО-2023 провести невозможно, и объявили об альтернативном варианте поступления в ВУЗы
Учитывая ситуацию с безопасностью ЗНО в 2023 году провести невозможно, поэтому в МОН рассматривают вариант проведения усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ)
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
"Из соображений безопасности и из-за сложностей логистики проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате невозможно. Поэтому Министерство образования и науки Украины как альтернативу рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ)", - цитирует пресс-служба министра образования Сергея Шкарлета.
Ведомство инициировало подготовку специального законопроекта, который позволит проводить НМТ в 2023 году.
Национальный мультипредметный тест является разновидностью внешнего независимого оценивания, будет проводиться онлайн и будет содержать обязательный и дополнительный блоки. Обязательный блок НМТ будет состоять из четырех предметов: украинского языка, математики, истории Украины, одного из иностранных языков (английский, французский, немецкий и испанский).
Дополнительный блок предусмотрен по таким предметам, как физика, химия или биология, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.
Планируется, что тестирование может состояться в июне-июле, а регистрация должна стартовать в апреле.
- Из-за отключения электроэнергии в Киеве учащиеся очно будут иметь занятия с 9:00 до 16:00, а обучающиеся онлайн будут подключаться тогда, когда будут иметь такую возможность.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное