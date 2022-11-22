Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Из соображений безопасности и из-за сложностей логистики проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате невозможно. Поэтому Министерство образования и науки Украины как альтернативу рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ)", - цитирует пресс-служба министра образования Сергея Шкарлета.

Ведомство инициировало подготовку специального законопроекта, который позволит проводить НМТ в 2023 году.

Национальный мультипредметный тест является разновидностью внешнего независимого оценивания, будет проводиться онлайн и будет содержать обязательный и дополнительный блоки. Обязательный блок НМТ будет состоять из четырех предметов: украинского языка, математики, истории Украины, одного из иностранных языков (английский, французский, немецкий и испанский).

Дополнительный блок предусмотрен по таким предметам, как физика, химия или биология, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Планируется, что тестирование может состояться в июне-июле, а регистрация должна стартовать в апреле.

Из-за отключения электроэнергии в Киеве учащиеся очно будут иметь занятия с 9:00 до 16:00, а обучающиеся онлайн будут подключаться тогда, когда будут иметь такую возможность.

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