В Минобразования рассказали об уровне COVID-вакцинации педагогов

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки в ответ на запрос РБК-Украина .

В Украине вакцинировано:

157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования (54,2% от общего количества);

380 722 (одной и двумя дозами) работники учреждений общего среднего образования (58,2%);

44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образований (52,2%).

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине вакцинировано до 35% школьных учителей