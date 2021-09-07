В Минобразования рассказали об уровне COVID-вакцинации педагогов
В Украине более 50% работников дошкольного, среднего и высшего образования получили прививки от коронавируса
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки в ответ на запрос РБК-Украина .
В Украине вакцинировано:
- 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования (54,2% от общего количества);
- 380 722 (одной и двумя дозами) работники учреждений общего среднего образования (58,2%);
- 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образований (52,2%).
- Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине вакцинировано до 35% школьных учителей
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