В Минобороны заявили, что контрнаступательные действия ВСУ уже происходят на востоке
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что контрнаступление – это огромный комплекс различных действий, ныне ВСУ уже атакуют врага на востоке
Об этом сообщает в эфире телемарафона Анна Маляр .
"Важно понимать, что не будет такого дня, когда ВСУ скажут: завтра начинаем контрнаступление потому, что это невозможно в условиях войны, потому что это секретная информация", - говорит заместитель министра обороны.
Маляр просит украинцев не сводить контрнаступление только к активным действиям, ведь речь идет о стратегической цели – деоккупировать все наши территории: "Мы нацелены на освобождение территории и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях".
"Говорить узко о контрнаступлении – некорректно. Это огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют ВСУ. В первую очередь это подготовка людей к комплексу действий – как оборонительных, так и наступательных. Они включают подготовку техники, людей, резервов, формирование определенной тактики – планы А, Б, В. Потому что не может быть только один вариант действий, потому что враг тоже реагирует на это", – отмечают в Министерстве обороны.
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Решение о наступлении военными принимается быстро, за очень короткий срок, а не через месяц или больше.
"План окончательно избирается таким образом, чтобы враг не смог отреагировать. Вы должны понимать, что ВСУ на сегодняшний день не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а нужно понимать, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, а не только контрнаступление", – рассказала Маляр.
Заместитель министра объясняет, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению Украины, в то же время это огромный комплекс мероприятий: "Например, в Бахмуте, где в том числе есть активные штурмовые действия наших войск. Постоянно идет подготовка ВСУ и различных действий оборонного и наступательного характеров. На самом деле контрнаступательные. действия уже происходят и сейчас на востоке".
Маляр добавила, что украинские воины довольно успешно действуют в трех направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском, противник продвигаться там не может.
- Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов накануне сообщил , что Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал , что Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью к этому готовы и получат все, что обещали партнеры.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль, находящийся с визитом в США, заявил, что Киев и Вашингтон сохраняют единство в вопросе подготовки к контрнаступлению, несмотря на утечку секретных документов.
- В Украине считают, что утечка данных Пентагона не повлияет на ход войны с Россией. Некоторые планы по контрнаступлению американцам не раскрывали.
- На основе анализа документов Пентагона стало известно , что "снабжение вооружений" от Запада завершится "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года.
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