Об этом сообщает в эфире телемарафона Анна Маляр .

"Важно понимать, что не будет такого дня, когда ВСУ скажут: завтра начинаем контрнаступление потому, что это невозможно в условиях войны, потому что это секретная информация", - говорит заместитель министра обороны.

Маляр просит украинцев не сводить контрнаступление только к активным действиям, ведь речь идет о стратегической цели – деоккупировать все наши территории: "Мы нацелены на освобождение территории и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях".

"Говорить узко о контрнаступлении – некорректно. Это огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют ВСУ. В первую очередь это подготовка людей к комплексу действий – как оборонительных, так и наступательных. Они включают подготовку техники, людей, резервов, формирование определенной тактики – планы А, Б, В. Потому что не может быть только один вариант действий, потому что враг тоже реагирует на это", – отмечают в Министерстве обороны.

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Решение о наступлении военными принимается быстро, за очень короткий срок, а не через месяц или больше.

"План окончательно избирается таким образом, чтобы враг не смог отреагировать. Вы должны понимать, что ВСУ на сегодняшний день не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а нужно понимать, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, а не только контрнаступление", – рассказала Маляр.

Заместитель министра объясняет, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению Украины, в то же время это огромный комплекс мероприятий: "Например, в Бахмуте, где в том числе есть активные штурмовые действия наших войск. Постоянно идет подготовка ВСУ и различных действий оборонного и наступательного характеров. На самом деле контрнаступательные. действия уже происходят и сейчас на востоке".

Маляр добавила, что украинские воины довольно успешно действуют в трех направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском, противник продвигаться там не может.