В Минобороны Великобритании убеждены, что план России в войне против Украины проваливается

Об этом британское ведомство сообщает в twitter.

В частности, отмечается, что во время боевых действий по меньшей мере шесть российских генералов были убиты, а российские солдаты предают и атакуют своих командиров.

При этом в оборонном ведомстве напомнили, что 2 тыс. 151 единица российской военной техники, артиллерийского оружия и воздушных аппаратов были повреждены, брошены, уничтожены или захвачены, что втрое превышает аналогичные показатели потерь Вооруженных сил Украины.

"Российские подразделения несут значительные потери и были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для реорганизации и возобновления запасов. Еще российские военные случайно сбили собственный воздушный аппарат", - говорится в сообщении.

В то же время обращается внимание, что официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что "специальная военная операция идет строго в соответствии с утвержденным планом".

В этой связи в британском Минобороны спрашивают: "Действительно ли это план?" И призвали Россию прекратить войну в Украине.

Напомним, Институт изучения войны заявляет , что России не хватает ресурса для победы на Донбассе. Они могут только достичь ограниченной корысти по очень высокой цене.

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