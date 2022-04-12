В Минобороны Великобритании убеждены, что план России в войне против Украины проваливается
В Министерстве обороны Британии считают, что захватнические намерения РФ по Украине невозможно реализовать
Об этом британское ведомство сообщает в twitter.
В частности, отмечается, что во время боевых действий по меньшей мере шесть российских генералов были убиты, а российские солдаты предают и атакуют своих командиров.
При этом в оборонном ведомстве напомнили, что 2 тыс. 151 единица российской военной техники, артиллерийского оружия и воздушных аппаратов были повреждены, брошены, уничтожены или захвачены, что втрое превышает аналогичные показатели потерь Вооруженных сил Украины.
"Российские подразделения несут значительные потери и были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для реорганизации и возобновления запасов. Еще российские военные случайно сбили собственный воздушный аппарат", - говорится в сообщении.
В то же время обращается внимание, что официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков утверждает, что "специальная военная операция идет строго в соответствии с утвержденным планом".
В этой связи в британском Минобороны спрашивают: "Действительно ли это план?" И призвали Россию прекратить войну в Украине.
- Напомним, Институт изучения войны заявляет , что России не хватает ресурса для победы на Донбассе. Они могут только достичь ограниченной корысти по очень высокой цене.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное