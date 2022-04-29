В Минобороны Великобритании предположили, что 9 мая Путин может объявить мобилизацию
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам Бена Уоллеса, Путин может заявить, что "сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа".
"Мы видели ряд заявлений Путина о том, что "спецоперация" становится войной, что "это опосредованная война" и "нацисты повсюду", что они не только в Украине, но и в НАТО их полно. Я думаю, он попытается отказаться от своей "спецоперации". Он готовит почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше российского пушечного мяса", – заявил министр обороны Великобритании.
- 29 апреля президент Индонезии Джоко Видодо сообщил , что Путин принял приглашение на саммит G20.
- Белый дом частно передал Индонезии, что Россию нельзя допускать к саммиту G20 в этом году , хотя Джакарта утверждает, президент Владимир Путин принял приглашение.
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