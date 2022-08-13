В Минобороны Украины поздравили Ялту с днем города и пообещали освободить от оккупантов

Поздравили украинскую Ялту с днем города и в Минобороны Украины.

Там отмечали, что город уже более восьми лет находится под российской оккупацией.

"Наши защитники и защитницы обязательно освободят от кремлевских захватчиков Ялту и другие временно занятые и оккупированные территории. Обязательно восстановим территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Символично, что механизм международных отношений по преодолению нацистской чумы был заложен на Ялтинской конференции". много десятилетий спустя, на днях на Копенгагенской конференции наши союзники вырабатывали механизм поддержки Украины в преодолении российской угрозы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Пентагоне заявили , что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму.

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