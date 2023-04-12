В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Если планируются военные операции (если мы говорим об Украине), то о планировании спецоперации знают очень узкий круг лиц. Утечка и риск утечки очень минимальна. Его нельзя полностью отрицать (есть технические средства снятия информации), с нашей стороны таких утечек пока что не было. Если мы говорим о вопросах, с которыми осведомлен большой круг лиц, то, безусловно, с одной стороны применяются меры безопасности, с другой – мы должны понимать, что такой риск утечки всегда есть", – рассказала Анна Маляр.

Маляр также напомнила о действиях ВСУ в ходе деоккупации Харьковщины или Киевщины.

"Никто заранее это не обсуждал. ВСУ тихо делали свое дело", – добавила заместитель министра обороны Украины.