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В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США

12 апреля, 2023 среда
02:37
война с Россией

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась об утечке секретных документов США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Если планируются военные операции (если мы говорим об Украине), то о планировании спецоперации знают очень узкий круг лиц. Утечка и риск утечки очень минимальна. Его нельзя полностью отрицать (есть технические средства снятия информации), с нашей стороны таких утечек пока что не было. Если мы говорим о вопросах, с которыми осведомлен большой круг лиц, то, безусловно, с одной стороны применяются меры безопасности, с другой – мы должны понимать, что такой риск утечки всегда есть", – рассказала Анна Маляр.

Маляр также напомнила о действиях ВСУ в ходе деоккупации Харьковщины или Киевщины.

"Никто заранее это не обсуждал. ВСУ тихо делали свое дело", – добавила заместитель министра обороны Украины.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
  • CNN сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
  • В Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
Мир
Украина
Киевщина
США
Анна Маляр
Харковщина
Военные новости
деоккупация Украины
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