В Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась об утечке секретных документов США
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Если планируются военные операции (если мы говорим об Украине), то о планировании спецоперации знают очень узкий круг лиц. Утечка и риск утечки очень минимальна. Его нельзя полностью отрицать (есть технические средства снятия информации), с нашей стороны таких утечек пока что не было. Если мы говорим о вопросах, с которыми осведомлен большой круг лиц, то, безусловно, с одной стороны применяются меры безопасности, с другой – мы должны понимать, что такой риск утечки всегда есть", – рассказала Анна Маляр.
Маляр также напомнила о действиях ВСУ в ходе деоккупации Харьковщины или Киевщины.
"Никто заранее это не обсуждал. ВСУ тихо делали свое дело", – добавила заместитель министра обороны Украины.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- CNN сообщило, что украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
- В Пентагоне до сих пор оценивают масштабы утечки секретных документов, также связанных с Украиной. Советник офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что документы не содержали данных о контрнаступлении ВСУ.
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