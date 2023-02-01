В Минобороны Украины отреагировали на объявление подозрения бывшим чиновникам
В Минобороны заявили, что демонстрируют открытость и прозрачность в своей деятельности и будут всячески содействовать правоохранительным органам в проведении процессуальных мероприятий
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В министерстве заявили, что со своей стороны по данным фактам проводятся служебные проверки.
"В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что в декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023-го освобожден от должности исполняющий обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.
Также 24 января 2023 года соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины заместитель министра обороны Украины был уволен с должности.
- Напомним, сегодня, 1 февраля, ранее уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, сообщили о подозрении в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.
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