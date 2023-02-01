Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В министерстве заявили, что со своей стороны по данным фактам проводятся служебные проверки.

"В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что в декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023-го освобожден от должности исполняющий обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

Также 24 января 2023 года соответствующим распоряжением Кабинета Министров Украины заместитель министра обороны Украины был уволен с должности.

Напомним, сегодня, 1 февраля, ранее уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, сообщили о подозрении в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

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