В Минобороны Украины опровергли заявление Шойгу о полном контроле РФ над Лисичанском
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск не находится под полным контролем оккупантов, несмотря на заявления России
Об этом Сак сказал в интервью bbc .
По его словам, Лисичанск не находится под полным контролем российских войск, несмотря на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, отчитавшегося президенту РФ Владимиру Путину о полной оккупации Луганской области.
Он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже достаточно долго", а россияне "непрерывно атаковали город".
"Для украинцев ценность человеческой жизни - главный приоритет, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем их отвоевать", - отметил Сак.
Он подчеркнул, что даже в случае полного захвата Луганщины битва за Донбасс не будет окончена.
"Есть другие крупные города на Донбассе, в частности в Донецкой области, которые находятся под контролем украинских войск. Это города, которые последние несколько дней были объектами жестких ракетных, артиллерийских обстрелов, но битва за Донбасс еще не закончена", - заверил Сак.
- 3 июля Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты якобы полностью захватили Луганскую область .
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