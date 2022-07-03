Об этом Сак сказал в интервью bbc .

По его словам, Лисичанск не находится под полным контролем российских войск, несмотря на заявление министра обороны России Сергея Шойгу, отчитавшегося президенту РФ Владимиру Путину о полной оккупации Луганской области.

Он добавил, что ситуация в городе была "очень напряженной уже достаточно долго", а россияне "непрерывно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни - главный приоритет, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем их отвоевать", - отметил Сак.

Он подчеркнул, что даже в случае полного захвата Луганщины битва за Донбасс не будет окончена.

"Есть другие крупные города на Донбассе, в частности в Донецкой области, которые находятся под контролем украинских войск. Это города, которые последние несколько дней были объектами жестких ракетных, артиллерийских обстрелов, но битва за Донбасс еще не закончена", - заверил Сак.

3 июля Сергей Шойгу заявил, что российские оккупанты якобы полностью захватили Луганскую область .

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