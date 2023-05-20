В Минобороны Украины назвали желаемые сроки получения первых F-16
Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года
Об этом сообщил советник Минобороны Юрий Сак в комментарии для Washington Post.
"Если мы все приложим все усилия... и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", - сказал Сак.
В WP предполагают, что сроки поставки F-16 Украине могут оказаться не столь быстрыми, поскольку потенциальным поставщикам - прежде всего Нидерландам, Дании, Норвегии и Польше - нужно время для проверки своих арсеналов, а также украинские пилоты должны пройти подготовку.
- 19 мая президент США Джо Байден заявил, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Также стало известно, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
- 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина пока не получила истребители F-16, поскольку во время контрнаступления решающую роль будут играть другие виды вооружения.
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