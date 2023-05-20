В Минобороны Украины назвали желаемые сроки получения первых F-16

Об этом сообщил советник Минобороны Юрий Сак в комментарии для Washington Post.

"Если мы все приложим все усилия... и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября - начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины", - сказал Сак.

В WP предполагают, что сроки поставки F-16 Украине могут оказаться не столь быстрыми, поскольку потенциальным поставщикам - прежде всего Нидерландам, Дании, Норвегии и Польше - нужно время для проверки своих арсеналов, а также украинские пилоты должны пройти подготовку.