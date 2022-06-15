В Минобороны украинцам объяснили, как искать пропавших без вести во время войны

Об этом сообщает Минобороны Украины.

"При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Уполномоченный координирует колл-центр по розыску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц", - говорится в сообщении Минобороны.

Украинцам нужно позвонить по "горячей линии" колл-центра: 0 800 339 247 . Она работает с понедельника по пятницу с 9:00-18:00.

Информация принимается также в виде сообщений на номер 0958960421 в вайбер и телеграмм.

Для связи с работниками колл-центра еще можно воспользоваться электронным адресом: [email protected]

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