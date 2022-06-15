В Минобороны украинцам объяснили, как искать пропавших без вести во время войны
Украинцам, которые ищут пропавших без вести во время войны, следует обратиться в специальную службу
Об этом сообщает Минобороны Украины.
"При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает Офис Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Уполномоченный координирует колл-центр по розыску пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц", - говорится в сообщении Минобороны.
Украинцам нужно позвонить по "горячей линии" колл-центра: 0 800 339 247 . Она работает с понедельника по пятницу с 9:00-18:00.
Информация принимается также в виде сообщений на номер 0958960421 в вайбер и телеграмм.
Для связи с работниками колл-центра еще можно воспользоваться электронным адресом: [email protected]
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