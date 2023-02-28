Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину В минобороны США считают нецелесообразным предоставление Украине F-16, Лукашенко в Китае и беспилотники над Россией. Мировые СМИ об Украине 28 февраля
Обзор

В минобороны США считают нецелесообразным предоставление Украине F-16, Лукашенко в Китае и беспилотники над Россией. Мировые СМИ об Украине 28 февраля

Андриана Стахив
28 февраля, 2023 вторник
21:59
Мир про Украину

В фокусе международных изданий 28 февраля – в министерстве обороны США считают нецелесообразным предоставлять Украине F-16, Лукашенко прибыл в Китай, а в воздушном пространстве России зафиксированы беспилотники

   Об этом и не только мировые СМИ писали 28 февраля:

The New York Times:

Поток обещанных Украине танков больше похож на струю, говорят в NYT: некоторые страны обнаружили, что танки в их арсенале в действительности не работают или не имеют запасных частей. Политические лидеры столкнулись с неожиданным сопротивлением в собственных коалициях и даже со стороны министерств обороны. В издании отмечают, что когда Россия начала масштабную сухопутную войну, страны Европы были совсем не готовы к такому повороту событий. Сейчас они медленно работают над отправкой танков, но это количество очень мало. "Дело не столько в том, что страны не желают выполнять свои обещания, сколько в том, что они столкнулись с резким пробуждением, насколько это тяжело", – отмечают в NYT.

Блинкен призвал бывшие советские страны держаться вдали от России. Блинкен начал двухдневный визит в Центральную Азию, во время которого встретился с президентом Казахстана и министром иностранных дел страны, они выразили готовность работать с Соединенными Штатами и приверженность защите их национального суверенитета - признак настороженности к российской агрессии.

По словам Зеленского, ситуация в Бахмуте становится все сложнее. "Противник постоянно уничтожает все, что может быть использовано для защиты наших позиций, для закрепления и обеспечения обороны", – говорит украинский президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Пекин с трехдневным визитом, он должен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Между тем, США называет этот визит увеличением поддержки Кремля в войне против Украины. "Тот факт, что КНР сейчас взаимодействует с Лукашенко, который по сути уступил собственный суверенитет России, является лишь еще одним элементом углубления взаимодействия КНР с Россией, со всеми, кто участвует и поддерживает жестокую войну России против Украины", - отметил представитель госдепа Нед Прайс.

Также издание публикует материал о сложностях поиска домов для украинских животных, которых вывезли за время войны с опасных территорий тысячи. NYT рассказывает о приюте во Львове и живущих там животных: "Они сироты войны, спасенные из разбомбленных городов или оставленные беженцами, которые были изгнаны из своих домов и не могут больше заботиться о своих домашних животных". Прошлой весной был короткий период, когда владельцам животных и спасателям разрешили перевозить животных через границу в другие европейские страны без обычных требований, в частности касательно прививок. Приехали автобусы с волонтерами из Германии и Польши, которые увезли с собой собак, кроликов и кошек. Почти 5,5 тыс. домашних любимцев спасены и нашли дом за пределами Украины, еще 1500 были адаптированы внутри страны.

The Washington Post:

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил , что США введут санкции против китайских компаний или лиц, если они окажут летальную поддержку военным усилиям России в Украине или будут нарушать санкции Запада. Он подчеркнул, что Вашингтон будет "без колебаний" действовать, если Пекин перейдет за пределы нелетальной поддержки, которую, по его словам, китайские государственные компании оказывают России, и начнет поставки летального оборудования.

Из-за беспилотников в российском воздушном пространстве Владимир Путин приказал усилить пограничный контроль, и авиационные власти закрыли воздушное пространство вокруг городского аэропорта Санкт-Петербурга примерно на три часа. В одном случае беспилотник нанес успешный удар, вследствие чего возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Российские власти обвинили Украину, утверждая, что беспилотники были нацелены на гражданскую инфраструктуру, и заявили, что большинство беспилотников были перехвачены и сбиты. Между тем, Украина свою причастность не подтверждает.

Издание также сообщает, что республиканцы в палате представителей США усиливают проверку военной помощи Байдена Украине. В то же время высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил конгрессу, что Пентагон не обнаружил, чтобы оружие, посланное в Украину, попало в чужие руки, отвечая на хор республиканских критиков, стремящихся ограничить военную помощь США Киеву.

The Guardian:

Медиа отмечает , что Путин может и не предстать перед трибуналом, а для того, чтобы перед ним предстали его приспешники, могут пройти годы. Российские силы в Украине быстро уничтожили доказательства преступлений, которые могли привести к судебному преследованию. Они не только эксгумировали и перезахоронили тела, но развернули передвижные крематории для уничтожения физических останков своих жертв. Однако у Великобритании есть спутники и фотоснимки этих преступлений, а также данные мобильных телефонов, которые должны быть переданы в полном объеме украинскому правительству. В стране убеждены, что это их обязанность помочь привлечь преступников к ответственности.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил , что США не ожидают, что Россия сделает значительные территориальные достижения в Украине в ближайшей перспективе. Тем временем Лукашенко посещает Китай, что может свидетельствовать о новых вехах поддержки Кремля.

Политико:

Треть украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой в Украину, а почти 80% говорят, что у них есть финансовые трудности. Вместе с тем еще треть чувствуют себя частью сообщества в принявших их странах. Однако почти половина вынужденных переселенцев испытывают депрессию

Поездка президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Варшаву на прошлой неделе – его вторая поездка в Польшу за год – снова показала, что американский лидер воспринимает войну в Украине как борьбу между демократией и автократией, пишут в Politico: "Кроме предвыборной риторики, мало кто мог предсказать , что Байден и президент Польши Анджей Дуда станут крепкими союзниками, но война создает странных друзей и реакция Польши на войну России в Украине с 24 февраля 2022 года была замечательной – она приняла 1,5 миллиона украинских беженцев, оказала гуманитарную и военную поддержку и успешно отстаивала отправку танков Leopard в Украину".

CNN:

Высокопоставленный чиновник министерства обороны выступил против предоставления Украине F-16 и необходимой подготовки на этот момент из-за того, сколько времени это займет, стоимости и самых неотложных приоритетов Украины, поскольку война идет один год. "Мне просто трудно сказать любому члену конгресса или американскому народу, что этот доллар, потраченный сейчас, лучше всего использовать на F-16", - отметил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал, отмечая, что для тренировки украинских пилотов и передачи самолетов требуется 18 месяцев. Вместе с тем США и их союзники обучили уже более 4 тысяч украинских военных. Тем временем российские власти утверждают, что украинский беспилотник попал в Московскую область.

BBC:

Россияне продолжают обвинять Украину в падении дрона в Московской области, а также Москва обвинила Украину в том, что она стоит за атаками на российскую военную инфраструктуру во время войны, но Киев этого не подтвердил. Также минобороны России сообщило, что его истребители принимали участие в обучении в западном воздушном пространстве страны во вторник, через несколько часов после того, как воздушное пространство над Санкт-Петербургом было закрыто из-за сообщения о неопознанном объекте.

Цитируя Зеленского, издание пишет о том, что ситуация в Бахмуте максимально обостряется. "Несмотря на значительные потери, враг перекинул наиболее подготовленные штурмовые подразделения ЧВК Вагнера, которые пытаются прорвать оборону наших войск и оцепить город", - сказал генерал Александр Сырский о ситуации.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты публикуют карту доказательств военных преступлений России. Уже более 20 тысяч жертв, более тысячи задокументированных фотографиями и записями свидетельств атак на гражданские объекты, несколько сотен сообщений о разрушенных больницах, клиниках и аптеках. Это только предварительные и, возможно, частичные данные о нападениях на население в Украине, отмечают в "Выборчей".

В издании размышляют над тем, чем обернутся визиты Лукашенко в Китай и Байдена в Казахстан, называя ситуацию геополитическим пазлом с Украиной на заднем плане.

Новости
Мир
Украина
Россия
Польша
война с Россией
США
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
27 февраля, 2023 понедельник
Поврежденный в Беларуси самолет А-50 не повлияет на следующую ракетную атаку РФ. Колонка Сергея Згурца
Володимир Зеленський
27 февраля, 2023 понедельник
Сильные и слабые стороны Владимира Зеленского
Билл Бернс
26 февраля, 2023 воскресенье
Директор ЦРУ Бернс рассказал о наглом поведении главы российской разведки Нарышкина во время встречи
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.36
    Покупка 38.36
    Продажа 39.34
  • EUR
    Покупка 40.17
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 февраля
23:50
Обновлено
Прокурор МКС Карим Хан прибыл в Киев: лично проинспектирует расследование военных преступлений РФ
23:27
Эксклюзив
Пропагандисты РФ, используя подростковое движение массовых драк "Редан", пытаются дестабилизировать Украину, - ювенальная превенция Нацполиции
23:18
В РФ сообщили о взрывах и пожаре на аэродроме в Ейске, власти заявили о "учении"
22:50
Нафтогаз
"Надо экономить": в Нафтогазе спрогнозировали, когда завершится отопительный сезон
22:31
Эксклюзив
Все предпосылки свидетельствуют, что в течение двух суток враг может осуществить массированную ракетную атаку, - Гуменюк
22:21
"Постоянные риски ядерной безопасности": МАГАТЭ обеспокоено взрывами возле ЗАЭС и задержкой ротации своих экспертов на станции
22:20
Минимум за 1,5 года. В Украине стоимость газа упала ниже 20 тыс. грн
21:59
Нидерландские предприниматели продолжают продавать в Россию цветы, - издание NU.nl
21:48
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Атака на А-50 в Мачулищах и поиск Россией путей военной помощи из Китая. Колонка Сергея Згурца
21:45
Глава МИД правительства Нетаньяху впервые осудил агрессию России в Украине
21:41
Более 1000 мелитопольцев побывали в плену оккупантов, сотни остаются пленниками, - мэр Федоров
21:30
Пентагон
Пентагон: РФ не может вести неограниченную гонку ядерных вооружений – у них нет денег
21:12
В Китае обнаружили самый старый туалет со смывом, которому около 2,4 тыс. лет
20:59
Журналист NBC приехал во временно оккупированный Крым через керченский мост: МИД Украины отреагировало
20:58
TikTok
Европарламент запретил использование TikTok на служебных устройствах
20:46
ЕС рассматривает дальнейшее сокращение потребления газа по плану, принятому на фоне шантажа РФ
20:40
В Беларуси по подозрению в причастности к взрывам в Мачулищах задержали 6 человек
20:18
Повышение до 20%: правительство 1 марта приступит к индексации пенсий
20:13
Минсоцполитики: вынужденные переселенцы получат денежную помощь за февраль в течение недели
20:10
Сумыхимпром возобновит работу после попадания российских снарядов на территорию завода полгода назад
20:06
OPINION
Дайте Муратову еще одного Нобеля
20:05
Приднестровье
В Приднестровье объявили военные сборы для мужчин
20:00
Обзор
Победные новости 370-го дня войны: санкции Японии и Канады, карта Ходжеса и победы ВСУ в Бахмуте
19:48
В Одесской области изменили продолжительность комендантского часа
19:35
Убытки от землетрясения в Турции составляют более $34 млрд, - Всемирный банк
19:08
В Пентагоне заявили, что завершают подготовку персонала и оснащение первой украинской батареи Patriot
18:55
В Конгрессе США возможное предоставление Украине самолетов F-16 назвали "неразумным использованием ресурсов"
18:41
В Энергодаре оккупанты ограничивают подачу тепла и горячей воды в дома горожан, - Генштаб
18:34
В Киеве 1 марта заработает офис Организации экономического сотрудничества и развития
18:22
Яйца подешевели: Минобороны внесло изменения в восемь договоров по организации закупки продовольствия
18:10
Зеленский призвал американский бизнес прийти в Украину и уйти из России
18:08
Лукашенко прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином
18:06
В правительстве прорабатывают проект решения об обязательной эвакуации из зоны боевых действий семей с детьми
18:06
OPINION
Геополитика начинает влиять на нашу войну с РФ
17:45
Президент Литвы пообещал продолжать давить на ЕС, чтобы Росатом внесли в санкционный список
17:35
Обеспечение боеприпасами и техникой и кадровые нужды: состоялось заседание Ставки
17:33
На деоккупированной Херсонщине на вражеской мине подорвался 58-летний мужчина
17:30
Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических вооружениях
17:26
Более миллиона украинцев дишились дома, - председатель Комитета градостроительства
17:21
Эксклюзив
Сербия соглашается с тем, что Косово функционирует как отдельное государство, - руководитель проекта "Балканский обозреватель" Ищенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV