В Минобороны США прокомментировали предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном
В Министерстве обороны США выразили уверенность, что украинские войска будут использовать боеприпасы с обедненным ураном ответственно, то есть для освобождения своей территории
Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает CNN.
Отмечается, что боеприпасы с обедненным ураном могут стрелять из танков американских танков Abrams, которые должны поступить в Украину нынешней осенью. Они могут пробивать броневые пластины, ведь патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца.
"Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", - сказал Сингх.
- В среду, 6 сентября, с официальным визитом в Киеве находился госсекретарь США Энтони Блинкен . Среди прочего он встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем.
- США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине – на этот раз в него войдут боеприпасы с обедненным ураном.
- Также госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве объявил , что США выделили для помощи Украине более $1 млрд.
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