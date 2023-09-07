В Минобороны США прокомментировали предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном

Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает CNN.

Отмечается, что боеприпасы с обедненным ураном могут стрелять из танков американских танков Abrams, которые должны поступить в Украину нынешней осенью. Они могут пробивать броневые пластины, ведь патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца.

"Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории", - сказал Сингх.