В Минобороны США обеспокоены наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживают контакты с Европой, - Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен сообщениями о взимании ВС России на украинскую границу. Такую ситуацию представители США обсуждают с коллегами в ЕС
Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает сайт Минобороны США.
"Мы продолжаем следить за ситуацией… Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить за этим. Он (Остин – ред.) по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - заметил он.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
- В Офисе президента нет подтвержденной информации о взимании российских войск к границе с Украиной.
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