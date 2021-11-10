В Минобороны США обеспокоены наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживают контакты с Европой, - Пентагон

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, передает сайт Минобороны США.

"Мы продолжаем следить за ситуацией… Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием сил, мы продолжаем внимательно следить за этим. Он (Остин – ред.) по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - заметил он.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".

В Офисе президента нет подтвержденной информации о взимании российских войск к границе с Украиной.

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