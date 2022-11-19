В интервью Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал, что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом уже к концу декабря 2022 года, а война в Украине, вероятно, закончится к концу весны следующего года.

"Есть такой феномен как "черный лебедь" Я считаю, в России может произойти это явление, которое, вероятно, внесет вклад в наш успех на Крымском полуострове. Конечно, еще есть вариант вооруженного решения вопроса, с комбинацией сил и средств. Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Это возможно? Да – не исключено", - отметил Гаврилов.

На вопрос британской журналистки Деборы Хейнс по поводу ситуации в России Гаврилов ответил:

"Как реалист, я считаю, что ВСУ должны действовать по плану и накапливать резервы. Понятно, россияне еще будут направлять (на фронт, - ред.) много военных, и в таком случае война будет длится еще некоторое время. Но я чувствую, что вооруженный конфликт завершится к концу весны".

Что касается перспективы мирных переговоров с Кремлем, Гаврилов сказал, что они состоятся только тогда, когда российские войска будут готовы покинуть каждый дюйм Украины, включая Крымский полуостров. Он также подчеркнул, что Украина никогда не перестанет воевать до победы:

"Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт – это только продолжение этой войны против существования Украины как нации", - утверждает замминистра обороны.

В видеообращении от 18 ноября Владимир Зеленский отметил , что "ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом, всюду отвечаем, всюду держим позиции, на определенных участках готовим будущие успехи".

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