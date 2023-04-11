В Минобороны создали Офис по поддержке изменений, его возглавила Юлия Марушевская
В системе Министерства обороны Украины создан Офис по поддержке изменений. Он будет готовить предложения к проектам нормативно-правовых актов по внедрению изменений, использованию донорской и технической помощи, привлекать партнеров и мониторить результаты имплементации изменений
Об этом сообщили на сайте министерства.
Главой Офиса по поддержке изменений назначена общественный и политический деятель Юлия Марушевская. Также в команду вошли Арсен Жумадилов, Сергей Карпенко, Артур Переверзев, Татьяна Харченко и Олег Шиманский.
Основными задачами вновь созданного консультативно-совещательного органа являются:
- подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов по вопросам внедрения изменений для усовершенствования процессов оборонного менеджмента в системе Минобороны и планов мероприятий по их реализации;
- предоставление предложений по определению приоритетов использования/направления донорской и технической помощи, оказываемой для внедрения изменений;
- методологическая поддержка и привлечение партнеров в выполнении мер, направленных на внедрение изменений;
- предоставление предложений по организации мониторинга результатов имплементации изменений и т.п.
"Офис по поддержке изменений – это команда независимых экспертов, которые будут флагманом в урегулировании, упрощении и воплощении приоритетных реформ в Министерстве обороны: от разработки законопроектов и других нормотворческих документов, реализации проектов государственно-частного партнерства и инвестпроектов до помощи на всех звеньях подразделениям Минобороны и органам военного управления ВСУ в формировании различных технических задач для эффективного и оперативного воплощения поставленных задач.
Министр обороны Алексей Резников добавил, что к деятельности Офиса будут привлекаться эксперты и специалисты, которые будут оказывать комплексную поддержку Минобороны и ВСУ и сопровождать мероприятия по внедрению изменений.
"В Украине невероятно многие специалисты, которые могут помочь государству выстроить правильные направления развития. И я верю, что инициатива создания Офиса будет способствовать качественным и успешным трансформациям в Минобороны", – сказал Резников.
Деятельность Офиса по поддержке изменений будет открыта, о своей работе он будет информировать общественность публично, – заверили в министерстве.
В понедельник, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны
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