Об этом сообщили на сайте министерства.

Главой Офиса по поддержке изменений назначена общественный и политический деятель Юлия Марушевская. Также в команду вошли Арсен Жумадилов, Сергей Карпенко, Артур Переверзев, Татьяна Харченко и Олег Шиманский.

Основными задачами вновь созданного консультативно-совещательного органа являются:

подготовка предложений к проектам нормативно-правовых актов по вопросам внедрения изменений для усовершенствования процессов оборонного менеджмента в системе Минобороны и планов мероприятий по их реализации;

предоставление предложений по определению приоритетов использования/направления донорской и технической помощи, оказываемой для внедрения изменений;

методологическая поддержка и привлечение партнеров в выполнении мер, направленных на внедрение изменений;

предоставление предложений по организации мониторинга результатов имплементации изменений и т.п.

"Офис по поддержке изменений – это команда независимых экспертов, которые будут флагманом в урегулировании, упрощении и воплощении приоритетных реформ в Министерстве обороны: от разработки законопроектов и других нормотворческих документов, реализации проектов государственно-частного партнерства и инвестпроектов до помощи на всех звеньях подразделениям Минобороны и органам военного управления ВСУ в формировании различных технических задач для эффективного и оперативного воплощения поставленных задач.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что к деятельности Офиса будут привлекаться эксперты и специалисты, которые будут оказывать комплексную поддержку Минобороны и ВСУ и сопровождать мероприятия по внедрению изменений.

"В Украине невероятно многие специалисты, которые могут помочь государству выстроить правильные направления развития. И я верю, что инициатива создания Офиса будет способствовать качественным и успешным трансформациям в Минобороны", – сказал Резников.

Деятельность Офиса по поддержке изменений будет открыта, о своей работе он будет информировать общественность публично, – заверили в министерстве.

В понедельник, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны