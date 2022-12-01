В Минобороны сообщили, что за ноябрь удалось уничтожить наибольшее количество московитов
Силы обороны Украины установили новый рекорд. За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерств обороны Украины.
Потери РФ в технике за месяц составили
• танки: 217
• боевые бронемашины: 376
• артсистемы: 174
• РСЗО: 12
• средства ПВО: 13
• самолеты: 4
• вертолеты: 4
• БПЛА: 147
• крылатые ракеты: 134
• автотехника и автоцистерны: 298
• спецтехника: 9
- Как сообщалось ранее, в Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники.
- Колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя 28–29 ноября
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