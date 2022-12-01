Об этом сообщили в телеграм-канале Министерств обороны Украины.

Потери РФ в технике за месяц составили

• танки: 217

• боевые бронемашины: 376

• артсистемы: 174

• РСЗО: 12

• средства ПВО: 13

• самолеты: 4

• вертолеты: 4

• БПЛА: 147

• крылатые ракеты: 134

• автотехника и автоцистерны: 298

• спецтехника: 9

Как сообщалось ранее, в Олешках уменьшилось количество российских военных и их техники.

Колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя 28–29 ноября

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb