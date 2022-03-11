В Минобороны России признали авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием большой дальности утром нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", – говорится в сообщении.

Об ударе по Днепру захватчики молчат. Возможно, это связано с тем, что в этом городе их целью стала школа и жилой массив, а не военные объекты.

Напомним, по словам мэра Луцка Игоря Полищука, взрывы произошли в стороне от аэродрома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, два человека погибли.

Взрывы прогремели также в Ивано-Франковске. Там власти призывают горожан не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помогать оккупантам корректировать свой огонь.

Очевидцы в Днепре сообщают о трех мощных взрывах, прогремевших рано утром 11 марта