В Минобороны России признали авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску
В российском министерстве обороны официально признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску. Взрывы в этих городах раздались ранним утром 11 марта.
Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием большой дальности утром нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", – говорится в сообщении.
Об ударе по Днепру захватчики молчат. Возможно, это связано с тем, что в этом городе их целью стала школа и жилой массив, а не военные объекты.
- Напомним, по словам мэра Луцка Игоря Полищука, взрывы произошли в стороне от аэродрома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, два человека погибли.
- Взрывы прогремели также в Ивано-Франковске. Там власти призывают горожан не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помогать оккупантам корректировать свой огонь.
- Очевидцы в Днепре сообщают о трех мощных взрывах, прогремевших рано утром 11 марта
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