В Минобороны РФ заявляют, что эвакуируют украинцев из Кабула

Об этом сообщает ТАСС.



"25 августа организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 500 граждан РФ, государств-членов ОДКБ (Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - говорится в сообщении.

Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Первый украинский борт вылетел из страны в ночь с 15 на 16 августа

Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .

21 августа 2021 года из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины