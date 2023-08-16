В минобороны РФ заявили о сбитии украинского БПЛА над Крымом
В среду, 16 августа, министерство обороны России заявило о сбитии якобы украинского беспилотника, пытавшегося атаковать оккупированный Крым
Об этом сообщает Миноборона РФ в telegram.
"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российскими средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Крыма.
- В среду, 16 августа, министерство обороны России заявило , что Украина, по их мнению, атаковала тремя беспилотниками объекты в Калужской области РФ.
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