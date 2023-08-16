В минобороны РФ заявили о сбитии украинского БПЛА над Крымом

Об этом сообщает Миноборона РФ в telegram.

"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Крыма.