В минобороны РФ заявили о работе ПВО над Черным морем

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"14 октября около 7:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская ПВО якобы уничтожила два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.