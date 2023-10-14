В минобороны РФ заявили о работе ПВО над Черным морем
В субботу, 14 октября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских БПЛА по объектам на территории РФ. Там говорят о сбитии 2 беспилотников над Черным морем
Об этом говорится в сообщении ведомства.
"14 октября около 7:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская ПВО якобы уничтожила два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края.
- Вечером 12 октября оккупационные власти Севастополя объявили воздушную тревогу, в местных пабликах пишут о работе ПВО и якобы сбитой ракете.
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