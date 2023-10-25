В минобороны РФ заявили, что Шойгу якобы посетил участок фронта
В российском минобороны заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы посетил участок фронта
Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время рабочей поездки в зону специальной военной операции проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении о предполагаемой поездке Шойгу.
Отмечается, что министр обороны РФ, мол, заслушал доклады командующего группировками, офицеров штаба, начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы по выполнению российскими войсками боевых задач.
- 5 августа российские СМИ сообщали, что Шойгу якобы посетило Лиманское направление фронта.
- После вероятной поездки российский министр обороны назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине. По словам Шойгу, Москва стремится к возвращению всех пленных.
- 26 сентября на совещании с генералитетом Шойгу заявил , что по плану война с Украиной продлится по меньшей мере до 2025 года.
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