В минобороны РФ заявили, что Шойгу якобы посетил участок фронта

Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время рабочей поездки в зону специальной военной операции проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении о предполагаемой поездке Шойгу.

Отмечается, что министр обороны РФ, мол, заслушал доклады командующего группировками, офицеров штаба, начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы по выполнению российскими войсками боевых задач.