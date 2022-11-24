В минобороны РФ заявили, что не наносили ракетные удары по Киеву 23 ноября
Россия заявила, что 23 ноября атаковала "системы военного управления Украины", а разрушение в Киеве - "последствия падения ракет украинской и иностранной ПВО"
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
В минобороны России заявили, что в среду, 23 ноября, российские вооруженные силы "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". Также отмечается, что цели удара были "достигнуты", а все назначенные объекты поражены.
По словам РФ, удары по Киеву не наносились, а разрушение в столице – "последствия падения ракет украинской и иностранной ПВО".
"Никакого удара по целям в пределах Киева не последовало, а все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенной в жилых кварталах города", - заявили в минобороны государства-террориста.
Также Россия говорит, что ракетными ударами была нарушена "опрокидывание железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий".
- В Генштабе рассказали, что Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и 10 беспилотников во время массированной атаки 23 ноября, - уточнение Генштаб.
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