Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

В минобороны России заявили, что в среду, 23 ноября, российские вооруженные силы "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". Также отмечается, что цели удара были "достигнуты", а все назначенные объекты поражены.

По словам РФ, удары по Киеву не наносились, а разрушение в столице – "последствия падения ракет украинской и иностранной ПВО".

"Никакого удара по целям в пределах Киева не последовало, а все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенной в жилых кварталах города", - заявили в минобороны государства-террориста.

Также Россия говорит, что ракетными ударами была нарушена "опрокидывание железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий".

В Генштабе рассказали, что Россия выпустила по Украине 67 крылатых ракет и 10 беспилотников во время массированной атаки 23 ноября, - уточнение Генштаб.

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