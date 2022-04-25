В минобороны РФ заявили, что готовы открыть гумкоридор из Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупреждает о возможных провокациях
Россия объявила, что боевые действия рядом с Азовсталью в Мариуполе прекратят 25 апреля с 14:00
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что вооруженные силы России и "Донецкой народной республики" с 14:00 мск 25 апреля "руководствуясь чисто гуманными принципами, в одностороннем порядке прекращают какие-либо боевые действия рядом с Азовсталью в Мариуполе". И добавили, будто отведут военные подразделения на безопасное расстояние и обеспечат "выведение указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях".
Украинская сторона, как добавили в минобороны РФ, должна обозначить готовность к началу этой гуманитарной операции "поднятием белых флагов по всему периметру или по отдельным направлениям Азовстали".
Между тем вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила , что сегодня Украина снова будет пытаться эвакуировать из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. При благоприятных условиях людей должны были начать эвакуировать около 12:00.
Впрочем, оккупанты, по данным Верещук, могут пытаться организовать коридор для эвакуации украинцев в Россию.
"Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)", – подчеркнула Верещук.
- Заметим, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 25 апреля сообщил , что российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченкосообщил , что более 20 тыс. горожан погибло, 100 тыс. находятся в окружении.
- 24 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не заработал , поскольку россияне нарушали режим "тишины".
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