В минобороны РФ заявили, что готовы открыть гумкоридор из Азовстали для гражданских. Ирина Верещук предупреждает о возможных провокациях

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что вооруженные силы России и "Донецкой народной республики" с 14:00 мск 25 апреля "руководствуясь чисто гуманными принципами, в одностороннем порядке прекращают какие-либо боевые действия рядом с Азовсталью в Мариуполе". И добавили, будто отведут военные подразделения на безопасное расстояние и обеспечат "выведение указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях".

Украинская сторона, как добавили в минобороны РФ, должна обозначить готовность к началу этой гуманитарной операции "поднятием белых флагов по всему периметру или по отдельным направлениям Азовстали".

Между тем вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила , что сегодня Украина снова будет пытаться эвакуировать из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. При благоприятных условиях людей должны были начать эвакуировать около 12:00.

Впрочем, оккупанты, по данным Верещук, могут пытаться организовать коридор для эвакуации украинцев в Россию.

"Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)", – подчеркнула Верещук.

