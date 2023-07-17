Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что министерство обороны России начало увольнять командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений российской армии и, похоже, ускоряет эти усилия.

По данным ISW, недавнее увольнение командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова и сообщение об увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова привели к дальнейшим обсуждениям других недавних увольнений и арестов.

Аналитики считают, что такой кризис во вражеской армии может усугубить российские возможности проводить тактические наступательные операции на юге.

В Институте пояснили, что российские оборонные операции на юге Украины проходят по схеме, по которой один эшелон российских войск замедляет и деградирует, атакуя украинские силы. В то время второй эшелон не контратакует с подготовленных оборонительных позиций, чтобы отразить украинское наступление.

В своде отметили, что подразделения 58-й ООС и 7-й дивизии ВДВ привлечены в обороне районов западной Запорожской области и, вероятно, уже испытывают серьезные проблемы с моральным духом в связи с спорами вокруг уволенных командиров.

Эксперты добавляют, что украинские атаки также происходят вдоль швов российской обороны между различными формированиями и подразделениями в некоторых районах, и проблемы с неподчинением и командованием и контролем могут привести к отсутствию сплоченности между обороняющимися подразделениями. Однако пока ISW не наблюдал прямых признаков этих событий

"Сообщения об увольнении и арестах командиров, управляющих боевыми частями и формированиями, похоже, связаны со случаями неповиновения", - говорится в отчете ISW.

В то же время отмечается, что неповиновение среди командиров распространяется на некоторых солдат. Аналитики отмечают, что хроническое игнорирование Кремлем российского командования, по всей вероятности, мешает Шойгу и Герасимову в их попытках подавить неповиновение и установить полный контроль над российской армией в Украине.

Ужесточение динамики неповиновения среди российских командиров в Украине может побуждать других членов командования к более откровенному противостоянию российскому военному руководству.

"Очевидный кризис в российском командовании и соответствующие моральные последствия, которые он может повлечь за собой, вероятно, ухудшат российские возможности проводить тактические наступательные операции, которые имеют решающее значение для российской эластичной обороны на юге Украины", - констатируют в ISW.

Чистки в военном руководстве РФ

Еще 28 марта аналитики Института изучения войны отмечали слухи об отставке командующих Восточного и Западного военных округов армии РФ – Рустама Мурадова и Евгения Никифорова.

Впоследствии слухи подтвердились и в апреле генерала-полковника Мурадова уволили с должности командующего Восточным военным округом (СВО), а также отстранили от командования в Украине.

29 июня издание Financial Times информировало , что командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ПВК Вагнера Евгения Пригожина. Дочь Суровикина в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

5 июля в Институте отмечали , что военный мятеж Пригожина в РФ обострил разногласия среди российских силовиков. Генералы Сергей Суровикин и Юнус-Бек Евкуров перестали появляться на публике.

Впоследствии в Daily Mail сообщили , что президент России Владимир Путин уволил генерала Валерия Герасимова от управления российской армией в Украине. Именно его отставки требовал главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин во время своего мятежа.

11 июля сообщалось , что в России застрелили экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого - вероятно, он причастен к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году.

12 июля стало известно, что в РФ отстранили командира 58 армии Ивана Попова, который воюет на Запорожском направлении – сам он утверждает, что это из-за доклада о реальных проблемах России на фронте. Эксперты ISW также предполагали , что увольнение российского командира Попова из-за доклада о проблемах россиян на фронте указывают на то, что оборона РФ в Украине, вероятно, хрупкая.