В минобороны РФ сообщили о сбитии двух беспилотников над Белгородщиной

Об этом сообщило минобороны РФ.

Первый дрон был обнаружен около 22 часов по московскому времени, а второй – около 22:30.

Оба были ликвидированы "очередными средствами ПВО" над Белгородской областью.

Минобороны РФ обвиняет в запуске дронов Украину.

Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил атаку, отметив, что жертв и разрушений нет.