В минобороны РФ сообщили о сбитии двух беспилотников над Белгородщиной
Вечером 19 октября в небе над Белгородской областью России были ликвидированы два беспилотника самолетного типа
Об этом сообщило минобороны РФ.
Первый дрон был обнаружен около 22 часов по московскому времени, а второй – около 22:30.
Оба были ликвидированы "очередными средствами ПВО" над Белгородской областью.
Минобороны РФ обвиняет в запуске дронов Украину.
Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил атаку, отметив, что жертв и разрушений нет.
- Министерство обороны России заявило , что в ночь на воскресенье, 15 октября, Курскую и Белгородскую области РФ атаковали 27 беспилотников. Все цели вроде бы сбила российская ПВО.
- Впоследствии СБУ сообщила , что ее дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области России, производившую электроэнергию для военных объектов.
- Также вечером 16 октября в Белгородской области прозвучала серия взрывов. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.
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