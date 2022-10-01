Об этом сообщают российские СМИ.

"В связи с созданием угрозы оцепления союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман (переименовано в Лиман, – ред.) на более выгодные рубежи", – утверждают в минобороны РФ.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ подтвердили, что украинские военные вошли в Лиман, но заметили, что в городе ведутся бои.

1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.

Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.

В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман .

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