В Минобороны РФ подтвердили, что целились в энергетические объекты Украины, и опровергли обстрел Польши
В Минобороны России отчитались о нанесении 15 ноября массированного удара по энергетическим объектам Украины, отметив, что это и была цель атаки
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду, передает российский Интерфакс.
"Цели удара достигнуты. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены", - сказал он.
При этом представитель оборонного ведомства страны-агрессоры отверг обвинения в обстреле Польши, заявив, что российская армия наносила удары по целям только на территории Украины и на расстоянии не ближе 35 километров от украинско-польской границы.
"Заявления различных украинских источников и иностранных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводу якобы "российских ракет" являются умышленной провокацией с целью эскалации обстановки", - уверяет Конашенков.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
- Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
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