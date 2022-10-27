Такую версию высказал общественный деятель и оппозиционер Михаил Ходорковский в программе "Дорожная карта".

"В свое время, когда ЗАЭС захватили вагнеровцы, а впоследствии там побывали и кадыровцы, в прессе появилась и быстро исчезла информация, что значительная часть отработанного ядерного топлива пропала. Я предполагаю самый плохой вариант, что российские власти потеряли контроль над этими похищенными радиоактивными отходами и не знают, где они сейчас находятся. И у них есть опасения, что оно может где-нибудь оказаться и в очень неприятной для власти РФ форме", - отметил российский оппозиционер.

Он назвал эту версию конспирологической, но очень даже вероятной, учитывая странное поведение военного руководства.

"У меня нет другого объяснения, почему бы министр обороны РФ стал так испуганно звонить по телефону своим коллегам за рубежом и предупреждать их об этой неочевидной ситуации. А она, скорее всего, вызывает у них серьезные опасения", - добавил Ходорковский.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США). Он утверждает, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. Также об украинской "ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили , что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают , что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

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