Об этом рассказал полковник Глент Грант в эфире Эспрессо.

Он отметил, что у Минобороны были только замены людей, а в случае реформ используют более четкие процессы, ІТ, чтобы работать быстрее и эффективнее. Также это предполагает более сильную поддержку и понимание линии фронта. Полковник считает, что министерство не учится на ошибках, иначе Украина производила бы собственные дроны, минометы и минометные боеприпасы. Отсутствие этого свидетельствует о том, что на эхо с фронта не реагируют.

Полковник считает, что связь между тем, что Минобороны производит, находит и покупает, должна быть более тесной, ведь, несмотря на хорошую работу с международным сообществом, министерство плохо работает внутри страны, особенно неправительственными организациями, гражданским обществом, не использует лучших людей.

"Я имею в виду, что у нас все еще действительно замечательные люди, которые работают в обществе как волонтеры, и Министерство обороны не использует их навыки в таких сферах, как медицина, технологии и т.д. Есть люди, одни из лучших мировых технологов, даже не общающихся с Генеральным штабом и Министерством обороны, они не имеют с ними никакой связи, но это люди, которых Министерство обороны должно использовать, вот это и есть изменение процесса, то есть реформа, когда Министерство обороны начнет привлекать и использовать все навыки, которые есть в стране, всех лучших людей в обществе, тогда мы сможем сказать, что реформа состоялась.К тому времени речь идет не о реформировании, а просто о смене людей, кресел и мандатов.Я бы сказал, что перед генералом Павлюком стоит серьезная работа, и надеюсь, что у него есть все необходимые навыки для этого", - подчеркнул он.