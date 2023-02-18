В Минобороны реформа состоится тогда, когда она будет привлекать все навыки и лучших людей Украины, - полковник Грант
В Минобороны нужно строить более тесную связь между закупленными и произведенными товарами для фронта и привлекать лучших людей в стране
Об этом рассказал полковник Глент Грант в эфире Эспрессо.
Он отметил, что у Минобороны были только замены людей, а в случае реформ используют более четкие процессы, ІТ, чтобы работать быстрее и эффективнее. Также это предполагает более сильную поддержку и понимание линии фронта. Полковник считает, что министерство не учится на ошибках, иначе Украина производила бы собственные дроны, минометы и минометные боеприпасы. Отсутствие этого свидетельствует о том, что на эхо с фронта не реагируют.
Полковник считает, что связь между тем, что Минобороны производит, находит и покупает, должна быть более тесной, ведь, несмотря на хорошую работу с международным сообществом, министерство плохо работает внутри страны, особенно неправительственными организациями, гражданским обществом, не использует лучших людей.
"Я имею в виду, что у нас все еще действительно замечательные люди, которые работают в обществе как волонтеры, и Министерство обороны не использует их навыки в таких сферах, как медицина, технологии и т.д. Есть люди, одни из лучших мировых технологов, даже не общающихся с Генеральным штабом и Министерством обороны, они не имеют с ними никакой связи, но это люди, которых Министерство обороны должно использовать, вот это и есть изменение процесса, то есть реформа, когда Министерство обороны начнет привлекать и использовать все навыки, которые есть в стране, всех лучших людей в обществе, тогда мы сможем сказать, что реформа состоялась.К тому времени речь идет не о реформировании, а просто о смене людей, кресел и мандатов.Я бы сказал, что перед генералом Павлюком стоит серьезная работа, и надеюсь, что у него есть все необходимые навыки для этого", - подчеркнул он.
- 21 января издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов обнародовало информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. В Минобороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
- Однако на заседании 24 января Кабмин постановил уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
- 25 января сообщали, что уволен с должности и директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, который связывается со скандалом по продуктам для ВСУ.
- 1 февраля СБУ сообщила уже экс-директору о подозрении: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты.
- Сотрудники ГБР сообщили экс-заместителю министра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Следовательно, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
- Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
- Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.
- 13 февраля Резников сообщил, что Минобороны ожидают кадровые и структурные изменения.
- 14 февраля он написал, что хочет уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить трех новых, в том числе Александра Павлюка.
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