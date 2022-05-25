В Минобороны рассказали, готовят ли контрнаступление на Востоке

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, противник добился временных успехов на отдельных направлениях, но говорить об отступлении Вооруженных Сил Украины не стоит. Ведь решения и действия украинского командования объясняются спецификой его стратегии.

Относительно контрнаступления на Донбассе, спикер МОУ заверил, что территорию всей Украины обязательно будут освобождать. Пока неизвестно, когда начнется деоккупационная операция, но, по утверждению Мотузяника, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на Востоке и Юге.

"Мы ставим целью освободить всю территорию нашего государства. И рано или поздно широкие контрнаступательные действия произойдут. В то же время это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на Востоке и на Юге нашего государства", - сказал спикер Минобороны.

26 мая недалеко от белорусско-украинской границы с Волынской областью пройдут военные учения ВС РБ.

Украинцы остаются большими оптимистами, верят в свое государство и его светлое будущее - результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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