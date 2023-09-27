В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине

Об этом сказал заместитель главы Минобороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Пока планы мобилизации не меняются. Это зависит от того, какие вызовы будут со стороны России... Мы делаем максимально все, чтобы не увеличивать темпы мобилизации, но вы сами понимаете, все зависит от агрессора и ситуации на фронте", - заявил офицер.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов. Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету . В Минздраве объяснили, для кого с 1 октября будут действовать ограничения на выезд.