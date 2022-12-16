В Минобороны прокомментировали утренний массированный обстрел Украины: Россия надеется изменить ход войны в свою пользу
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с помощью массированных ракетных атак по территории Украины Россия пытается изменить ход войны в свою пользу
Об этом сообщает Минобороны Украины.
"С каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу", – сказала Маляр.
Она также отметила, что с помощью ракетчиков обстрелов Россия пытается погрузить украинцев в тотальную тьму, сделать их такими же рабами системы, какими сегодня являются россияне. Однако, по словам Маляр, эти попытки бесполезны, поскольку сейчас украинцы доказывают всему миру, что свобода и воля – это часть их ДНК.
"Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее", - подчеркнула замглавы Минобороны.
- Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове и Киеве оккупанты ударили по критической инфраструктуре.
- Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами оказались люди.
- Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 15 ракет врага.
- В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
- Позже стало известно, что россияне 16 декабря выпустили по Украине 60 ракет.
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