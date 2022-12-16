Об этом сообщает Минобороны Украины.

"С каждой такой ракетной атакой РФ надеется на изменение хода войны в свою пользу", – сказала Маляр.

Она также отметила, что с помощью ракетчиков обстрелов Россия пытается погрузить украинцев в тотальную тьму, сделать их такими же рабами системы, какими сегодня являются россияне. Однако, по словам Маляр, эти попытки бесполезны, поскольку сейчас украинцы доказывают всему миру, что свобода и воля – это часть их ДНК.

"Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее", - подчеркнула замглавы Минобороны.

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове и Киеве оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами оказались люди.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 15 ракет врага.

В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.

Позже стало известно, что россияне 16 декабря выпустили по Украине 60 ракет.