В Минобороны предупредили об обостренной минной опасности из-за подрыва Каховской ГЭС
Минобороны предупредило о повышенной опасности от взрывоопасных предметов в зоне подтопления на Херсонщине
Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны Украины.
Отмечается, что ситуация, которая сложилась в результате техногенной катастрофы, совершенной Россией в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, изучается Государственной специальной службой транспорта МО Украины.
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"Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности от взрывоопасных предметов. Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что своими действиями РФ совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией.
- Сообщалось, что из-за подрыва Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, есть риски подтопления Херсонской ТЭЦ. В Херсоне уже обесточены почти 12 тысяч потребителей.
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