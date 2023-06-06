Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны Украины.

Отмечается, что ситуация, которая сложилась в результате техногенной катастрофы, совершенной Россией в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, изучается Государственной специальной службой транспорта МО Украины.

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"Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности от взрывоопасных предметов. Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что своими действиями РФ совершила военное преступление, ведь дамбы – это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией.