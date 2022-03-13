В Минобороны пояснили, почему данные о количестве убитых оккупантов несколько дней не изменяются

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Где погибшие враги? Почему, по официальным данным, уже несколько дней не меняется цифра "более 12 тысяч"? Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Однако подсчет потерь личного состава врага – это не первоочередное дело на месте событий", – заявила она .

Маляр отмечает, что ситуация ежедневно динамично меняется, и сейчас захватчики остановлены. Еще несколько дней назад на территории Украины велись активные боевые действия, поэтому подсчет потерь был очень усложнен. Известно, что определить точное количество потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используют Украина.

"После боя, если говорить очень упрощенно, никто не ходит с калькулятором. Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте", – добавляет заместитель министра обороны.

Напомним, Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада. Также для привлечения к боевым действиям в Украине РФ ведет подготовку наемников из Ливии.