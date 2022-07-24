В Минобороны Польши рассказали, как страна готовится к войне с РФ

Об этом сообщает Wpolityce.pl.

"Мы на передовой, у нас есть граница с Россией, как на севере, так и собственно в военном отношении со стороны Беларуси", - сказал министр.

По его словам, в этом году Польша получит ЗРК Patriot, заказанные еще в 2018 году, а также установки, идентичные британской системе Sky Sabre. Кроме того, у Польши есть собственные системы Thunderbolt. 5 апреля Варшава подписала с американцами контракт на покупку 250 танков Abrams M1A2.

"Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные силы", - добавил он.

25 июня глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сказал, что Польша старается разместить бригадную группу в рамках структур НАТО на своей территории. "В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", - сказал он.

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