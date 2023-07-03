Об этом пишет Rzeczpospolita .

По убеждению заместителя министра обороны Польши, Путин допустил стратегическую ошибку, атаковав Украину, это "начало конца его правления".

"Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не меняет того факта, что хотя мы не можем полностью исключить использование ядерного оружия, это маловероятно", - сказал Очепа.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Польша в зависимости от развития событий в РФ и Беларуси может присоединиться к Nuclear Sharing.

"Мы сигнализируем нашим союзникам, что если наступательный потенциал России будет продолжать приближаться к нашим границам, мы, как НАТО, должны послать сигналы о нашей готовности усилить наш оборонный потенциал", - сказал Очепа.

Что известно о ядерной угрозе со стороны РФ