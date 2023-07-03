Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В минобороны Польши оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

В минобороны Польши оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

3 июля, 2023 понедельник
16:46
Мир

Заместитель министра нацобороны Польши Марчин Очепа считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно, но полностью исключать такой вариант нельзя

Об этом пишет Rzeczpospolita .

По убеждению заместителя министра обороны Польши, Путин допустил стратегическую ошибку, атаковав Украину, это "начало конца его правления".

"Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не меняет того факта, что хотя мы не можем полностью исключить использование ядерного оружия, это маловероятно", - сказал Очепа.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Польша в зависимости от развития событий в РФ и Беларуси может присоединиться к Nuclear Sharing.

"Мы сигнализируем нашим союзникам, что если наступательный потенциал России будет продолжать приближаться к нашим границам, мы, как НАТО, должны послать сигналы о нашей готовности усилить наш оборонный потенциал", - сказал Очепа.

Что известно о ядерной угрозе со стороны РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал , что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ.

16 июня Путин сообщил , что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

30 июня стало известно, что Польша обратилась к НАТО с просьбой принять участие в программе Nuclear Sharing.

Новости
Россия
Польша
ядерное оружие
Читайте также:
Марк Фейгін
Автор Антин Борковский
2 июля, 2023 воскресенье
Путин боится переворота в армии, но переворотом уже заразился народ, - Фейгин
2 июля, 2023 воскресенье
Военным РФ запретили согласовывать места своей дислокации с коллаборантами из оккупационных администраций
У Харкові водій образив пасажирку
2 июля, 2023 воскресенье
"Украина не существует... Езжай на "западенщину". В Харькове водитель оскорбил пассажирку и должен был извиняться
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 июля
18:07
OPINION
Не бойтесь озвучивать свои цели
17:52
В QS World University Rankings 2024 вошли 11 украинских университетов
17:49
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину
17:37
"Я сильный изнутри": Саакашвили показал свое тяжелое физическое состояние во время судебного заседания
17:37
ВСУ за неделю уничтожили 22 российских ЗРК и 19 складов боеприпасов
17:13
Национальные оборонные предприятия призывают премьера остановить срыв закупок для нужд украинской армии
17:11
Танки Leopard 1 от Германии и Дании поступят в Украину в ближайшие недели, – Писториус
16:59
В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат"
16:38
Андрей Пятов
"Шахтер" объявил, что Пятов завершил выступления за клуб
16:21
Непокоренная нация: в Киеве презентовали фотовыставку, посвященную Вооруженным Силам
16:18
Запорожскую АЭС впервые за 4 месяца подключили к резервной ЛЭП: в МАГАТЭ прокомментировали
16:05
В Херсонской области оккупанты обустроили в детском интернате госпиталь
16:02
Оккупационные власти Крыма подали "иск" к Украине с требованием возместить 152 млрд руб из-за "водной блокады полуострова"
16:01
OPINION
Героизм стал ценнейшей валютой, которой торгуют моральные перекупщики
15:50
Покрова снова с водой: ситуация на Днепропетровщине почти через месяц после подрыва Каховской ГЭС
15:45
Нацбанк сообщил о существенном улучшении деловой активности в строительном секторе
15:40
Предпринимателей, прошедших полтора года ужаса московского нашествия, может "победить" аудит, - Резников о попытках "запретить" прибыль бизнесов
15:26
Открыт сбор на ночные Мавики для ВСУ
15:23
Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине
15:18
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
На Бахмутском направлении еще присутствуют остатки вагнеровцев, - командир подразделения аэроразведки "Terra" Волохов
15:13
Украина просит признать наследием ЮНЕСКО писанки и кобзарские традиции
15:11
луна
Украинцы увидят первую Грозовую суперлуну в году. Подробности
15:08
ВМС Китая и РФ планируют проводить совместные учения и патрулирование
15:00
Не надо расслабляться: Игнат о снижении интенсивности российских обстрелов Киева
14:59
Обновлено
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Сумах: 16 раненых, погиб человек
14:52
В России предположили отмену "выборов" на временно оккупированных территориях Украины
14:40
Обещал переправить мужчину за границу за 250 тыс грн: в Киеве будут судить "адвоката"
14:39
"Не повод остановиться": Ребров отреагировал на выход молодежной сборной Украины на Олимпиаду-2024
14:37
Зеленский объяснил, почему встречался с директором ЦРУ Бернсом тайно
14:32
Условия вступления Украины в НАТО будут определены после окончания войны, – Писториус
14:21
Солнечно и жарко, кроме одного региона: синоптик Наталья Диденко о погоде на 4 июля
14:15
Пока Крым оккупирован, война не кончится, - Зеленский
14:12
Япония склоняется к более мягким правилам по искусственному интеллекту по сравнению с ЕС, - профессор Мацуо
14:09
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:04
OPINION
О москвоцентризме американского истеблишмента
14:00
Эксклюзив
Нарративы Кремля поддерживают не только Орбан и Сиярто, но и венгры, - дипломат Огрызко
13:57
Ответ Путина на вооруженный мятеж ЧВК Вагнера был слаб, - Зеленский
13:38
В Южной Корее робот-андроид впервые дирижировал на выступлении национального оркестра
13:34
В России объявили в розыск экс-главу СБУ Василия Грицака
13:30
россия хакер
Россия получила технологии для отслеживания переписок в шифрованных мессенджерах, - NYT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV