В минобороны Польши оценили вероятность применения Россией ядерного оружия
Заместитель министра нацобороны Польши Марчин Очепа считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно, но полностью исключать такой вариант нельзя
Об этом пишет Rzeczpospolita .
По убеждению заместителя министра обороны Польши, Путин допустил стратегическую ошибку, атаковав Украину, это "начало конца его правления".
"Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотических. Это не меняет того факта, что хотя мы не можем полностью исключить использование ядерного оружия, это маловероятно", - сказал Очепа.
Вместе с тем, он подчеркнул, что Польша в зависимости от развития событий в РФ и Беларуси может присоединиться к Nuclear Sharing.
"Мы сигнализируем нашим союзникам, что если наступательный потенциал России будет продолжать приближаться к нашим границам, мы, как НАТО, должны послать сигналы о нашей готовности усилить наш оборонный потенциал", - сказал Очепа.
Что известно о ядерной угрозе со стороны РФ
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.
В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".
14 июня белорусский диктатор сказал , что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ.
16 июня Путин сообщил , что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.
30 июня стало известно, что Польша обратилась к НАТО с просьбой принять участие в программе Nuclear Sharing.
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