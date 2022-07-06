Об этом Маляр заявила в интервью 24 каналу .

По ее словам, несмотря на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова о том, что нападение Беларуси сейчас маловероятно, минобороны рассматривает все сценарии.

"Мы рассматриваем все возможные сценарии, в том числе и угрозу со стороны Беларуси. Что касается своей информационной части, могу сказать, что сейчас мы наблюдаем в информационном поле Беларуси нагнетание негативного отношения к Украине. Это может быть маркером того, что они хотя бы находятся в состоянии готовности," как одного из сценариев. Мы не можем на 100% что-то прогнозировать - это некорректно. Однако то, что там обучение - это обычно прикрытие для готовности, то, что там информационно они проводят определенные операции, как это делали в России регулярно - такие признаки есть" , - сказала Маляр.

В то же время, она добавила, что враг может нагнетать все эти признаки, чтобы информационно из-за этого работать с нами, чтобы мы это воспринимали серьезно.

"Поэтому здесь может быть любой из сценариев, и его оценку уже дают специалисты, то есть разведка, которая делает свои выводы по поводу вероятности. Такая информация поступает с грифом совершенно секретно, и никто в эфирах ее не будет озвучивать, если для этого нет военной целесообразности "То есть если относительно военной операции, у нас, наоборот, есть задача это сказать - тогда это озвучат. Необходимо эти вещи понимать", - сказала Маляр.

4 июля начальник Кирилл Буданов заявил , что в настоящее время угрозы со стороны белорусской армии для Украины не существует.



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