В Минобороны отреагировали на скандал с каблуками и назвали цену туфель

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.



Там отметили, что к форме одежды военных есть определенные требования, утвержденные приказом Минобороны от 20 ноября 2017 года и там в парадном варианте есть каблуки.

В Минобороны также прокомментировали информацию, туфли закупили за 6500 грн за пару.

Там утверждают, что закупили в "Доме обуви" Б. Николас "" 5 тыс.пар туфель в 2020 году на аукционе. Одна пара обошлась в 649,80 грн с НДС.