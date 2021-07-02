В Минобороны отреагировали на скандал с каблуками и назвали цену туфель
В Министерстве обороны Украины заявили, что туфли на каблуках как элемент одежды для военнослужащих предусмотрены парадной формой, которую утвердили в 2017 году
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Там отметили, что к форме одежды военных есть определенные требования, утвержденные приказом Минобороны от 20 ноября 2017 года и там в парадном варианте есть каблуки.
В Минобороны также прокомментировали информацию, туфли закупили за 6500 грн за пару.
Там утверждают, что закупили в "Доме обуви" Б. Николас "" 5 тыс.пар туфель в 2020 году на аукционе. Одна пара обошлась в 649,80 грн с НДС.
- Ранее Минобороны показало фото тренировок женской "коробки" для парада ко Дню Независимости, на котором женщины маршируют в ботинках на каблуках.
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