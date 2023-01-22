Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны в telegram .

В министерстве отметили, что информация о закупках услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

"Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ДБР", - заявили в Минобороны.

Там добавили, что минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования относительно "распространения заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период".

Также в Минобороны заверили, что исповедуют принцип нулевой терпимости к коррупции.

"Об эпизодах, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания так же будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность согласно закону" , – пообещали в Минобороны.

Там добавили, что более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания комитета, ориентировочно – в понедельник, 23 января.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.

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