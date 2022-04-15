В Минобороны не видят признаков того, что Россия может применить ядерное оружие

Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузянык.

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки", – заявил он.

Мотузянык добавил, что иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми Украина сотрудничает и обменивается информацией, также пока не подтверждают намерения РФ по ядерному оружию.

Соединенные Штаты не воспринимают "легкомысленно" возможность применения Россией тактического ядерного оружия в Украине, поскольку Москва имеет дело с трудностями на поле боя.

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