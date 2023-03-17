В Минобороны не готовы обеспечить ВСУ летней формой из-за поздно заключенного контракта, - волонтер Яровая
Волонтер Дана Яровая заявила, что Министерство обороны не оформило контракт на закупку летней формы для ВСУ
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"
"15 апреля украинская армия должна быть полностью переодета в летнюю форму. Я могу уже сейчас констатировать, что этого не произойдет. Поскольку в Министерстве обороны очень поздно оформили контракт на летнюю форму для ВСУ. Вчера производители формы для украинской армии заявили, что сейчас уже нужно оформлять контракты не на лето, а уже на зиму. В Министерстве обороны заявили, что пока они не могут сказать о потребностях, которые им нужны", - рассказала Яровая.
Волонтер также добавила, что министр обороны не дал конкретных разъяснений относительно этой ситуации
"По этой ситуации министр обороны Резников заявил, что не может выйти на систему Prozorro. поскольку может быть освещена информация относительно производителей. А это, по его словам, может нанести вред. Однако на единицы одежды для ВСУ указывается информация о производителе и сделать так, чтоб лишняя информация не просочилась, задача очень легкая", - добавила она.
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