В Минобороны назвали цель российских обстрелов по критической инфраструктуре Украины
Войска РФ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку Кремль рассчитывают на начало переговоров
Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга.
По его словам, поскольку оккупанты не могут получить преимущество на поле боя, они выбирают воевать с мирными людьми.
"Их цель - погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать убранство и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - подчеркнул Резников.
Он отметил, что план РФ провалится, поскольку ресурсы врага уменьшаются, в том числе ракетные.
"Поэтому нам необходимо быть устойчивыми и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нам предстоят впереди, и учиться выживать. Мы выживем - это точно", - добавил министр.
- С 10 октября войска РФ совершают массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
- 21 ноября Владимир Зеленский заявил, что обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры являются равнозначными применению оружия массового поражения: "Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения".
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, после восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Так что эту зиму украинцы будут проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.
- 11 декабря в Укрэнерго сказали, что украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны, в то же время разрушения еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере. Однако энергетики делают все возможное, чтобы возобновить энергоснабжение.
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