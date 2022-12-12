Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга.

По его словам, поскольку оккупанты не могут получить преимущество на поле боя, они выбирают воевать с мирными людьми.

"Их цель - погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать убранство и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - подчеркнул Резников.

Он отметил, что план РФ провалится, поскольку ресурсы врага уменьшаются, в том числе ракетные.

"Поэтому нам необходимо быть устойчивыми и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нам предстоят впереди, и учиться выживать. Мы выживем - это точно", - добавил министр.

С 10 октября войска РФ совершают массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

инфраструктуру Украины. 21 ноября Владимир Зеленский заявил, что обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры являются равнозначными применению оружия массового поражения: "Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения".

По словам премьера Дениса Шмыгаля, после восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Так что эту зиму украинцы будут проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.

11 декабря в Укрэнерго сказали, что украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны, в то же время разрушения еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере. Однако энергетики делают все возможное, чтобы возобновить энергоснабжение.

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